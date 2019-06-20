Зеленский отменил указ о мигалках и спецсигналах на транспорте

20 июня, 2019, 16:51

Президент Зеленский признал утратившим силу указ о спецсигналах на транспорте

Об этом говорится в указе №416 / 2019 , который обнародован на сайте президента Украины.

Согласно документу, утратившим силу указ № 567 от 30 марта 2005 года о спецсигналах на транспорте.

Одновременно с этим решением вступает в силу постановление Кабмина №176 от 22 марта 2017 года, которое регулирует вопросы использования специальных звуковых и световых сигнальных приборов на транспортных средствах.

Постановление предусматривает, что синие мигалки и звуковые сигналы могут устанавливаться по разрешению МВД на транспортных средствах лиц, которых охраняет государство, автомобилях МВД, Национальной полиции, дорожных подразделений Военной службы правопорядка, Нацгвардии, налоговой милиции, СБУ, НАБУ, ГБР, Управления госохраны, Госпогранслужбы, Гострансбезопасности, скорой помощи и ряда других подразделений.

Отмечается, что красная мигалка допускается только на автомобилях патрульной полиции и других подразделений Нацполиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Отмечается, что красно-зеленая мигалка предназначена только для автомобилей Национальной полиции и Управления госохраны, которые сопровождают охраняемых лиц и на транспортных средствах этих лиц.