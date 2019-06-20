В Швеции введут налог на пластиковые пакеты

20 июня, 2019, 15:53

Правительство Швеции в 2020 году планирует ввести новый налог на одноразовые пластиковые пакеты

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телекомпанию SVT.

Согласно плану, 3 кроны (0,28 евро) составит налог на стандартный пакет и 0,3 кроны (0,028 евро) - на потоньше.

Покупка стандартного пакета обойдется на сумму до 7 крон (0,66 евро).

Цель налога - заставить потребителей задуматься об альтернативе, если им нужна сумка. А также - достичь цели ЕС максимум 40 пластиковых пакетов на человека в год.

Новый налог не планируют вводить для многократных пластиковых пакетов. Мешки для мусора и пакеты для замораживания также не будут облагаться налогом.

Ожидается, что "пакетное" налогообложение прибавит казначейству 2,9 млрд крон.