В Швеции введут налог на пластиковые пакеты
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телекомпанию SVT.
Согласно плану, 3 кроны (0,28 евро) составит налог на стандартный пакет и 0,3 кроны (0,028 евро) - на потоньше.
Покупка стандартного пакета обойдется на сумму до 7 крон (0,66 евро).
Цель налога - заставить потребителей задуматься об альтернативе, если им нужна сумка. А также - достичь цели ЕС максимум 40 пластиковых пакетов на человека в год.
Новый налог не планируют вводить для многократных пластиковых пакетов. Мешки для мусора и пакеты для замораживания также не будут облагаться налогом.
Ожидается, что "пакетное" налогообложение прибавит казначейству 2,9 млрд крон.
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