Украина требует от РФ объяснений по перевозкам грузов на Донбассе
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ .
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал "военные грузовики, что курсировали между железнодорожной станцией и складским помещением в Суходольске вблизи границы с РФ, говорится в сообщении.
"Пути от этой железнодорожной станции простираются на восток до границы с РФ на юго-восток от Изварино, где патрулям СММ ОБСЕ регулярно отказывают в доступе, приказывая им немедленно покинуть пункт пропуска. Я призываю российскую делегацию предоставить объяснения по поводу того, что за груз перевозился военными грузовиками из вагонов поезда и дальше доставлялся к огороженному объекту с большим складским помещением", - отметил он.
Украинский дипломат подчеркнул, что российские оккупационные силы на Донбассе ведут активную военную деятельность, а для поддержания такого уровня требуется постоянное пополнение топлива, смазочных материалов и боеприпасов.
"Именно с целью сокрытия этих военных поставок через границу, Россия постоянно препятствует в доступе наблюдателей СММ ОБСЕ к неконтролируемым правительством Украины участкам границы", - подчеркнул Прокопчук.
- Напомним, 3 апреля наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали неподалеку от городка Южная Ломоватка российские системы радиоэлектронной борьбы .
- Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на оккупированном Донбассе российскую военную технику: более 80 танков и 55 орудий.
Читайте также
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются