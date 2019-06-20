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Espreso.tvОбществоУкраина требует от РФ объяснений по перевозкам грузов на Донбассе

Украина требует от РФ объяснений по перевозкам грузов на Донбассе

Украина требует от России предоставить разъяснения относительно зафиксированного ОБСЕ факта перемещения российскими военными автомобилями грузов в 10 км от границы с РФ

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ .

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал "военные грузовики, что курсировали между железнодорожной станцией и складским помещением в Суходольске вблизи границы с РФ, говорится в сообщении.

"Пути от этой железнодорожной станции простираются на восток до границы с РФ на юго-восток от Изварино, где патрулям СММ ОБСЕ регулярно отказывают в доступе, приказывая им немедленно покинуть пункт пропуска. Я призываю российскую делегацию предоставить объяснения по поводу того, что за груз перевозился военными грузовиками из вагонов поезда и дальше доставлялся к огороженному объекту с большим складским помещением", - отметил он.

Украинский дипломат подчеркнул, что российские оккупационные силы на Донбассе ведут активную военную деятельность, а для поддержания такого уровня требуется постоянное пополнение топлива, смазочных материалов и боеприпасов.

"Именно с целью сокрытия этих военных поставок через границу, Россия постоянно препятствует в доступе наблюдателей СММ ОБСЕ к неконтролируемым правительством Украины участкам границы", - подчеркнул Прокопчук.

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