Украина требует от РФ объяснений по перевозкам грузов на Донбассе

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ .

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал "военные грузовики, что курсировали между железнодорожной станцией и складским помещением в Суходольске вблизи границы с РФ, говорится в сообщении.

"Пути от этой железнодорожной станции простираются на восток до границы с РФ на юго-восток от Изварино, где патрулям СММ ОБСЕ регулярно отказывают в доступе, приказывая им немедленно покинуть пункт пропуска. Я призываю российскую делегацию предоставить объяснения по поводу того, что за груз перевозился военными грузовиками из вагонов поезда и дальше доставлялся к огороженному объекту с большим складским помещением", - отметил он.

Украинский дипломат подчеркнул, что российские оккупационные силы на Донбассе ведут активную военную деятельность, а для поддержания такого уровня требуется постоянное пополнение топлива, смазочных материалов и боеприпасов.

"Именно с целью сокрытия этих военных поставок через границу, Россия постоянно препятствует в доступе наблюдателей СММ ОБСЕ к неконтролируемым правительством Украины участкам границы", - подчеркнул Прокопчук.