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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили более 80 танков и 55 российских пушек на Донбассе


фото: tass
Вооруженные формирования России и их наемники продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещают военную технику с нарушением линий отвода и продолжают концентрировать вооружение в пределах населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

Так, 25 марта в ежедневном отчете СММ ОБСЕ обнародованы сведения об обнаружении вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах. В частности, на полигоне близ населенного пункта Миусинск БПЛА Миссии обнаружил 8 реактивных систем залпового огня, а неподалеку Новоселовки - 2 танка.

20 марта были обнаружены 4 танка и 5 единиц буксируемой артиллерии на полигоне вблизи Миусинска, 12 танков на полигоне у Шимшиновки и 24 танка на полигоне в районе населенного пункта Терновое.

Накануне, 19 марта, на основе данных воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству районах выявлено 22 танка и 58 единиц боевых бронированных машин на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка, а также 20 танков, 23 орудия и 73 боевые бронированные машины на полигоне у Мирного.

Вместе с тем, 19 марта по данным воздушного наблюдения СММ обнаружено 20 единиц буксируемой артиллерии и 7 единиц самоходной артиллерии на полигоне вблизи Бугаевки.

В то же время, представителями СММ ОБСЕ обнародованы данные по признакам военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности в неподконтрольных правительству районах. Так, 23 марта БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил зенитную установку неподалеку от линии разграничения сторон в населенном пункте Голубовка Луганской области и 25 марта - 1 боевую бронированную машину недалеко от населенного пункта Старый.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями российско-оккупационные войска в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей, пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.

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