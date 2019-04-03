ОБСЕ зафиксировала на Донбассе российское новейшее вооружение

3 апреля, 2019, 15:56

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали неподалеку от городка Южная Ломоватка российские системы радиоэлектронной борьбы

Об этом сообщают наблюдатели ОБСЕ в Twitter.

В частности, речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Тирадо-2".

Также наблюдатели зафиксировали автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель".

Эти системы предназначены для предотвращения или ухудшение связи путем установления активных помех.

Как сообщает Украинский милитарный портал, ранее ОБСЕ на временно оккупированной части Донбасса заметили современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, среди которых РБ109-А "Былина", впервые применили при учениях "Запад-2017" в Беларуси в прошлом году, а на вооружение ВС РФ были приняты только в 2019 году.