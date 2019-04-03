ОБСЕ зафиксировала на Донбассе российское новейшее вооружение
Об этом сообщают наблюдатели ОБСЕ в Twitter.
В частности, речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Тирадо-2".
Также наблюдатели зафиксировали автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель".
Эти системы предназначены для предотвращения или ухудшение связи путем установления активных помех.
Как сообщает Украинский милитарный портал, ранее ОБСЕ на временно оккупированной части Донбасса заметили современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, среди которых РБ109-А "Былина", впервые применили при учениях "Запад-2017" в Беларуси в прошлом году, а на вооружение ВС РФ были приняты только в 2019 году.
Российские новейшие системы вооружения - автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирадо-2", зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса pic.twitter.com/AsKAIRUpQD- UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 3 апреля 2019 г.
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