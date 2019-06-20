Убийство 11-летней девочки в Одесской области: родители опознали тело
20 июня, 2019, 09:39
В Ивановке Одесской области родители узнали тело 11-летней Дарьи Лукьяненко
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он задержан, его перевезли в Одессу. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Напомним, 13 июня в 14.00 Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.
19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы.
Подозреваемый Дмитрий Тарасов
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