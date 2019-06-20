Убийство 11-летней девочки в Одесской области: родители опознали тело

20 июня, 2019, 09:39

В Ивановке Одесской области родители узнали тело 11-летней Дарьи Лукьяненко

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он задержан, его перевезли в Одессу. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, 13 июня в 14.00 Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.

19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы.

Подозреваемый Дмитрий Тарасов