Стали известны подробности убийства 11-летней девочки в Одесской области

20 июня, 2019, 16:52

Преступник пытался изнасиловать ребенка: одел ей пакет на голову и связал ноги

Об этом сообщается на сайте Одесской полиции.

"Следствие установило, что подозреваемый в тот день увидел Дашу на рынке, пошел к себе домой, дождался, когда она будет идти мимо, затащил ее к себе во двор, а затем в дом. Он раздел девочку и попытался изнасиловать, а когда она начала сопротивляться, стал душить ее. Затем он также нанес ей повреждения или ножом, или шилом, связал скотчем ноги и привязал к ним камни, чтобы тело не могло всплыть на поверхность, на голову ребенку он одел пакет и тоже замотал его скотчем, чтобы она не могла дышать, и сбросил в выгребную яму", - сообщил глава о асно полиции.

Сегодня подозреваемому Николаю Тарасову будет объявлено о подозрении, и прокуратура будет требовать содержания под стражей без возможности внесения залога.

"Мы будем требовать высшей меры наказания - пожизненного заключения", - заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Подозреваемому в убийстве ребенка инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, попытка изнасилования малолетней, убийство малолетнего, сопряженное с попыткой изнасилования и надругательство над телом.