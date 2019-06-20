Ассистент Хацкевича оставил "Динамо" ради российского клуба
20 июня, 2019, 12:34
Испанский тренер Эдуардо Докампо, который в последнее время работал в "Динамо", вошел в тренерский штаб российского "Рубина"
Об этом сообщает официальный сайт "Рубина" .
45-летний специалист вошел в тренерский штаб Романа Шаронова. Ранее испанец уже работал в казанском клубе в качестве тренера-методиста академии с 2012 по 2017 год.
Докампо как футболист выступал на любительском уровне, в качестве тренера работал в сборной Беларуси, саудовскому "Аль-Ахли" и академии "Атлетико". В киевском "Динамо" он работал тренером в 2018-2019 годах.
Контракт с "Рубином" также заключил украинский экс-защитник "Шахтера" Олег Данченко. Ранее в казанской команде выступал Сергей Ребров, который затем стал главным тренером "Динамо".
- Напомним, 7 июня президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему клуб решил заключить новое соглашение с Александром Хацкевичем.
- 5 июня стало известно, что киевское "Динамо" решило продолжить сотрудничество с белорусским специалистом Александром Хацкевичем.
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