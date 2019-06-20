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Espreso.tvСпортАссистент Хацкевича оставил "Динамо" ради российского клуба

Ассистент Хацкевича оставил "Динамо" ради российского клуба


фото: euro.com.ua
Испанский тренер Эдуардо Докампо, который в последнее время работал в "Динамо", вошел в тренерский штаб российского "Рубина"

Об этом сообщает официальный сайт "Рубина" .

45-летний специалист вошел в тренерский штаб Романа Шаронова. Ранее испанец уже работал в казанском клубе в качестве тренера-методиста академии с 2012 по 2017 год.

Докампо как футболист выступал на любительском уровне, в качестве тренера работал в сборной Беларуси, саудовскому "Аль-Ахли" и академии "Атлетико". В киевском "Динамо" он работал тренером в 2018-2019 годах.

Контракт с "Рубином" также заключил украинский экс-защитник "Шахтера" Олег Данченко. Ранее в казанской команде выступал Сергей Ребров, который затем стал главным тренером "Динамо".

 

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