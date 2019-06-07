Суркис объяснил, почему с Хацкевичем заключили новый контракт

7 июня, 2019, 09:06

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему клуб решил заключить новое соглашение с Александром Хацкевичем

Слова Суркиса приводит официальный сайт "Динамо".

По словам Игоря Суркиса, Хацкевич работал в очень сложный период.

"Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе - ввести в состав как можно больше молодежи. В новом сезоне задачи стоят однозначны - попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, ибо "Динамо" уже три сезона не выигрывает титулы. Надеюсь, в те игроки, которым Хацкевич доверял, отблагодарят его", - сказал Суркис.

Новое соглашение с 45-летним белорусским специалистом рассчитано на два года. Хацкевич возглавил киевское "Динамо" в июне 2017 года и с тех пор провел во главе первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых «бело-синие» одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году "Динамо" под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.