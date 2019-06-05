Хацкевич договорился о новом контракте с "Динамо", - СМИ

5 июня, 2019, 11:38

Киевское "Динамо" решило продолжить сотрудничество с белорусским специалистом Александром Хацкевичем

Об этом сообщает Sport Arena .

По информации издания, стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта и официально об этом объявят в ближайшее время. Запланированная на 5 июня встреча президента киевлян Игоря Суркиса и Александра Хацкевича состоится, однако будет носить рабочий характер. В частности, будут обсуждаться планы на предсезонную подготовку и вопросы потенциальных трансферов. Контракт Хацкевича с "Динамо" уже закончился и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера.

Александр Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году. Прошлый сезон "Динамо" завершило на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отстав от "Шахтера" на 11 очков. Команда дошла до полуфинала Кубка Украины, а в плей-офф Лиги Европы на этапе 1/8 финала уступила "Челси" с общим счетом 0: 8.