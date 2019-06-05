Хацкевич договорился о новом контракте с "Динамо", - СМИ
Об этом сообщает Sport Arena .
По информации издания, стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта и официально об этом объявят в ближайшее время. Запланированная на 5 июня встреча президента киевлян Игоря Суркиса и Александра Хацкевича состоится, однако будет носить рабочий характер. В частности, будут обсуждаться планы на предсезонную подготовку и вопросы потенциальных трансферов. Контракт Хацкевича с "Динамо" уже закончился и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера.
Александр Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году. Прошлый сезон "Динамо" завершило на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отстав от "Шахтера" на 11 очков. Команда дошла до полуфинала Кубка Украины, а в плей-офф Лиги Европы на этапе 1/8 финала уступила "Челси" с общим счетом 0: 8.
- 31 мая главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, как партнеры пытались сделать полузащитника Виктора Цыганкова лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
- 27 мая главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал бразильского легионера Сидклея ..