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Espreso.tvОбществоИз квартиры Тымчука после его гибели исчезли ювелирные изделия

Из квартиры Тымчука после его гибели исчезли ювелирные изделия

Правоохранители сообщили о новых фактах с места гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - заявили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств смерти нардепа Тымчука.

  • Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением.
  • Дмитрий Тимчук - украинский военный, политический журналист и народный депутат. Подполковник запаса, координатор группы "Информационное сопротивление".
  • Подробно освещал оккупацию Крыма Россией, интервенцию Российской Федерации в Украине в целом, а также сепаратистские выступления и российскую диверсионную деятельность в Украине.
  • Во время гибели нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тимчук находился в квартире не один.
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