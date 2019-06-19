Из квартиры Тымчука после его гибели исчезли ювелирные изделия

19 июня, 2019, 22:20

Правоохранители сообщили о новых фактах с места гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - заявили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств смерти нардепа Тымчука.