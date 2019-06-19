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Espreso.tvОбществоВо время гибели Тимчук был в квартире не один, - полиция

Во время гибели Тимчук был в квартире не один, - полиция

Во время гибели нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тимчук находился в квартире не один

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка в квартире - осматриваем", - сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Напомним, в среду, 19 июня, Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением.

Дмитрий Тимчук - украинский военный, политический журналист и народный депутат. Подполковник запаса, координатор группы "Информационное сопротивление".

Подробно освещал оккупацию Крыма Россией, интервенцию Российской Федерации в Украине в целом, а также сепаратистские выступления и российскую диверсионную деятельность в Украине.

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