Во время гибели Тимчук был в квартире не один, - полиция
19 июня, 2019, 16:06
Во время гибели нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тимчук находился в квартире не один
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка в квартире - осматриваем", - сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
Напомним, в среду, 19 июня, Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением.
Дмитрий Тимчук - украинский военный, политический журналист и народный депутат. Подполковник запаса, координатор группы "Информационное сопротивление".
Подробно освещал оккупацию Крыма Россией, интервенцию Российской Федерации в Украине в целом, а также сепаратистские выступления и российскую диверсионную деятельность в Украине.
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