В Одессе иностранец устроил стрельбу на пляже

19 июня, 2019, 15:24

В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим жестяным банкам

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам, говорится в сообщении.

Отмечается, что о происшествии в полицию сообщили очевидцы.

Отмечается, что следственно-оперативная группа, прибывшая к пляжу, задержала злоумышленника. У него был изъят пневматический пистолет и патроны к нему. Продолжается следствие.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, говорится в сообщении.