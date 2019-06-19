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Espreso.tvОбществоВ Одессе иностранец устроил стрельбу на пляже

В Одессе иностранец устроил стрельбу на пляже


фото: screenshot
В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим жестяным банкам

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам, говорится в сообщении.

Отмечается, что о происшествии в полицию сообщили очевидцы.

Отмечается, что следственно-оперативная группа, прибывшая к пляжу, задержала злоумышленника. У него был изъят пневматический пистолет и патроны к нему. Продолжается следствие.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

 

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