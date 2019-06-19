В Одессе иностранец устроил стрельбу на пляже
19 июня, 2019, 15:24
В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим жестяным банкам
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам, говорится в сообщении.
Отмечается, что о происшествии в полицию сообщили очевидцы.
Отмечается, что следственно-оперативная группа, прибывшая к пляжу, задержала злоумышленника. У него был изъят пневматический пистолет и патроны к нему. Продолжается следствие.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, говорится в сообщении.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько развлекались стрельбой и подстрелили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: пуля попала в голову. 3 июня мальчик скончался.
- 12 июня на Житомирщине 50-летний мужчина подстрелил из мелкокалиберной винтовки 12-летнего соседского мальчика .
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