Гибель нардепа Тымчука: в МВД сообщили подробности

19 июня, 2019, 13:53

Правоохранители подтвердили, что погибший - Дмитрий Тымчук (народный депутат от "Народного Фронта")

Об этом директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко рассказал в эфире Еспресо.TV

Кроме этого, он рассказал, что в полицию в 12:15 обратилась жена Дмитрия Тымчука. Именно она обнаружила труп своего мужа с огнестрельным ранением в голову.

Нардепа нашли в его собственной квартире.

По предварительной информации, трагедия произошла во время чистки огнестрельного наградного оружия.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и эксперты-криминалисты.

Справка:

Дмитрий Тимчук - украинский военный, политический журналист и популярный блогер. Подполковник запаса, координатор группы " Информационное сопротивление ".

Подробно освещал оккупацию Крыма Россией, интервенцию Российской Федерации в Украине в целом, а также сепаратистские выступления и российскую диверсионную деятельность в Украине. Народный депутат Украины 8-го созыва.