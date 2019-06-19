Гибель нардепа Тымчука: в МВД сообщили подробности
Об этом директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко рассказал в эфире Еспресо.TV
Кроме этого, он рассказал, что в полицию в 12:15 обратилась жена Дмитрия Тымчука. Именно она обнаружила труп своего мужа с огнестрельным ранением в голову.
Нардепа нашли в его собственной квартире.
По предварительной информации, трагедия произошла во время чистки огнестрельного наградного оружия.
Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и эксперты-криминалисты.
Справка:
Дмитрий Тимчук - украинский военный, политический журналист и популярный блогер. Подполковник запаса, координатор группы " Информационное сопротивление ".
Подробно освещал оккупацию Крыма Россией, интервенцию Российской Федерации в Украине в целом, а также сепаратистские выступления и российскую диверсионную деятельность в Украине. Народный депутат Украины 8-го созыва.
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