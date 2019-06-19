СБУ объявила о подозрении 4 причастным к сбиванию малазийского боинга MH-17

19 июня, 2019, 14:56

Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбивания самолета "Боинг 777" рейса MH-17

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ под руководством ГПУ по факту сбивания пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) авиакомпании "Малазийские авиалинии", которое привело к гибели 298 человек составила сообщение о подозрении:

гражданину Российской Федерации Гиркину И.В. гражданину Российской Федерации Дубинскому С.М. гражданину Российской Федерации Пулатову А.Ю. гражданину Украины Харченко Л.В.

Указанным лицам сообщили о подозрении за террористический акт и содействия этому.

Напомним, в среду, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивания над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых.

Подробнее о подозреваемых здесь .