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Espreso.tvОбществоСБУ объявила о подозрении 4 причастным к сбиванию малазийского боинга MH-17

СБУ объявила о подозрении 4 причастным к сбиванию малазийского боинга MH-17


фото: Reuters
Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбивания самолета "Боинг 777" рейса MH-17

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ под руководством ГПУ по факту сбивания пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) авиакомпании "Малазийские авиалинии", которое привело к гибели 298 человек составила сообщение о подозрении:

  1. гражданину Российской Федерации Гиркину И.В.
  2. гражданину Российской Федерации Дубинскому С.М.
  3. гражданину Российской Федерации Пулатову А.Ю.
  4. гражданину Украины Харченко Л.В.

Указанным лицам сообщили о подозрении за террористический акт и содействия этому.

Напомним, в среду, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивания над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых.

Подробнее о подозреваемых здесь .

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