СБУ объявила о подозрении 4 причастным к сбиванию малазийского боинга MH-17
19 июня, 2019, 14:56
Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбивания самолета "Боинг 777" рейса MH-17
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ под руководством ГПУ по факту сбивания пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) авиакомпании "Малазийские авиалинии", которое привело к гибели 298 человек составила сообщение о подозрении:
- гражданину Российской Федерации Гиркину И.В.
- гражданину Российской Федерации Дубинскому С.М.
- гражданину Российской Федерации Пулатову А.Ю.
- гражданину Украины Харченко Л.В.
Указанным лицам сообщили о подозрении за террористический акт и содействия этому.
Напомним, в среду, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивания над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых.
Подробнее о подозреваемых здесь .
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