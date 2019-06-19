Сборная Бразилии опозорилась в матче с Венесуэлой
Об этом сообщает "Трибуна" .
Звезды сборной Бразилии ничего не смогли поделать со скромной командой и сыграли с венесуэльцами в сухую ничью. Главными действующими лицами стали арбитр и система VAR, по которой отменили три гола бразильцев.
Бразилия - Венесуэла 0: 0
Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Дани Алвес, Маркиньос, Филипе Луис, Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур, Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутинью, Нерес (Эвертон, 72), Фирмино.
Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Эрнандес, Росалес, Осорио, Морено, Мурильо, Эррера (Сотельдо, 66), Ринкон, Мачисте (Фигера, 76), Рондон (Мартинес, 85).
Турнирная таблица
Команда М В Н П Заб Пр В
1. Бразилия 2 1 1 0 3 0 4
2. Перу 2 1 1 0 3 1 4
3. Венесуэла 2 0 2 0 0 0 2
4. Боливия 2 0 0 2 1 6 0
- Напомним, 6 июня стало известно, что звездный нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский поединок против Катара.
- 18 июня стало известно, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар близок к тому, чтобы вернуться в "Барселону" .
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