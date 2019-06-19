Сборная Бразилии опозорилась в матче с Венесуэлой

19 июня, 2019, 09:53

В матче группового этапа Кубка Америки-2019 Бразилия не смогла взять верх над Венесуэлой

Об этом сообщает "Трибуна" .

Звезды сборной Бразилии ничего не смогли поделать со скромной командой и сыграли с венесуэльцами в сухую ничью. Главными действующими лицами стали арбитр и система VAR, по которой отменили три гола бразильцев.

Бразилия - Венесуэла 0: 0

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Дани Алвес, Маркиньос, Филипе Луис, Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур, Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутинью, Нерес (Эвертон, 72), Фирмино.

Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Эрнандес, Росалес, Осорио, Морено, Мурильо, Эррера (Сотельдо, 66), Ринкон, Мачисте (Фигера, 76), Рондон (Мартинес, 85).

Турнирная таблица

Команда М В Н ​​П Заб Пр В

1. Бразилия 2 1 1 0 3 0 4

2. Перу 2 1 1 0 3 1 4

3. Венесуэла 2 0 2 0 0 0 2

4. Боливия 2 0 0 2 1 6 0