//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирРасследователи Bellingcat назвали имена вероятно причастных к сбиванию МН17

Расследователи Bellingcat назвали имена вероятно причастных к сбиванию МН17

Инициативная группа расследователей Bellingcat идентифицировала вероятных причастных к катастрофе рейса MH17

Об этом говорится в отчете Bellingcat .

В числе причастных к катастрофе журналисты-расследователи называют Игоря Гиркина ( "Стрелков"), гражданина РФ, который в 2014 году был одним из ключевых главарей боевиков - т. н. "министром обороны" ДНР ", говорится в сообщении.

Отмечается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

Отмечается причастности к катастрофе гражданина РФ, руководителя т.н. ГРУ "ДНР", генерала российского ГРУ Сергея Дубинский ( "Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации.

По данным издания, Дубинский координировал передвижения ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также участвовал в обратном опрокидывании его на территорию России. Кроме того, именно он распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного.

Отмечается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.

Также, по версии расследователей, к катастрофе рейса MH17 причастны:

  • Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф", бывший подполковник Вооруженных сил России. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска - к югу от Снежного.
  • Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот" - командир разведывательного батальона Крота "во 2-м отделе ГРУ ДНР", причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска. Возможно, он координировал транспортировки "Бука" из Донецка к месту пуска и дальнейшей эвакуации "Бука" с места пуска обратно в Россию.
  • Эдуард Машутович Гилазов, позывной "Рязань", командир сепаратистов, который после сбивания привез члена экипажа "Бука", который отбился от коллег, к своему командиру Леонида Харченко в Снежном.
  • Олег Анатольевич Шарпов, позывной "Змей", идентифицирован, как сепаратист по имени Олег в перехваченной телефонном разговоре с Леонидом "кротов" Харченко от 13:09 17 июля 2014 В этой беседе Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места на юг от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, которая попала в MH17.
  • Игорь Николаевич Безлер, позывной "Бис" поспособствовал ошибочной идентификации самолета рейсом MH17, как военного самолета.
  • Сергей Сергеевич Поваляев, позывной "Боцман".
  • Валерий Александрович Стельмах, позывные "Наемник" и "Батя" идентифицирован как лицо с позывным "Наемник", который сообщил о MH17 как военный самолет Безлер за несколько минут до сбивания.
  • Игорь Иванович Украинец, позывной "Минер" идентифицирован, как командир группы Минера ", которую вспоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи с сбиванием рейса MH17.
  • Александр Сергеевич Ходаковский, позывной "Скиф" наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк, поскольку, судя по прослушиваний, его заместитель Александр Семенов помогал координировать транспортировки "Бука" Донецком.
  • Александр Александрович Семенов, прозвище "(Сан) Саныч" - помогал обеспечить транспортировку "Бука" в Донецке.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать