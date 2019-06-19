Расследователи Bellingcat назвали имена вероятно причастных к сбиванию МН17
Об этом говорится в отчете Bellingcat .
В числе причастных к катастрофе журналисты-расследователи называют Игоря Гиркина ( "Стрелков"), гражданина РФ, который в 2014 году был одним из ключевых главарей боевиков - т. н. "министром обороны" ДНР ", говорится в сообщении.
Отмечается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.
Отмечается причастности к катастрофе гражданина РФ, руководителя т.н. ГРУ "ДНР", генерала российского ГРУ Сергея Дубинский ( "Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации.
По данным издания, Дубинский координировал передвижения ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также участвовал в обратном опрокидывании его на территорию России. Кроме того, именно он распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного.
Отмечается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.
Также, по версии расследователей, к катастрофе рейса MH17 причастны:
- Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф", бывший подполковник Вооруженных сил России. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска - к югу от Снежного.
- Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот" - командир разведывательного батальона Крота "во 2-м отделе ГРУ ДНР", причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска. Возможно, он координировал транспортировки "Бука" из Донецка к месту пуска и дальнейшей эвакуации "Бука" с места пуска обратно в Россию.
- Эдуард Машутович Гилазов, позывной "Рязань", командир сепаратистов, который после сбивания привез члена экипажа "Бука", который отбился от коллег, к своему командиру Леонида Харченко в Снежном.
- Олег Анатольевич Шарпов, позывной "Змей", идентифицирован, как сепаратист по имени Олег в перехваченной телефонном разговоре с Леонидом "кротов" Харченко от 13:09 17 июля 2014 В этой беседе Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места на юг от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, которая попала в MH17.
- Игорь Николаевич Безлер, позывной "Бис" поспособствовал ошибочной идентификации самолета рейсом MH17, как военного самолета.
- Сергей Сергеевич Поваляев, позывной "Боцман".
- Валерий Александрович Стельмах, позывные "Наемник" и "Батя" идентифицирован как лицо с позывным "Наемник", который сообщил о MH17 как военный самолет Безлер за несколько минут до сбивания.
- Игорь Иванович Украинец, позывной "Минер" идентифицирован, как командир группы Минера ", которую вспоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи с сбиванием рейса MH17.
- Александр Сергеевич Ходаковский, позывной "Скиф" наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк, поскольку, судя по прослушиваний, его заместитель Александр Семенов помогал координировать транспортировки "Бука" Донецком.
- Александр Александрович Семенов, прозвище "(Сан) Саныч" - помогал обеспечить транспортировку "Бука" в Донецке.
- Напомним, 17 июля 2014 авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малазийские авиалинии" сбили над оккупированным Россией Донбассом по установке "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ .
- Международная следственная группа показала обломок ракеты , которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17 . Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat разоблачила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию . ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
- Международная совместная следственная группа планирует обнародовать 19 июня имена подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом.
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