Расследователи Bellingcat назвали имена вероятно причастных к сбиванию МН17

19 июня, 2019, 12:54

Инициативная группа расследователей Bellingcat идентифицировала вероятных причастных к катастрофе рейса MH17

Об этом говорится в отчете Bellingcat .

В числе причастных к катастрофе журналисты-расследователи называют Игоря Гиркина ( "Стрелков"), гражданина РФ, который в 2014 году был одним из ключевых главарей боевиков - т. н. "министром обороны" ДНР ", говорится в сообщении.

Отмечается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

Отмечается причастности к катастрофе гражданина РФ, руководителя т.н. ГРУ "ДНР", генерала российского ГРУ Сергея Дубинский ( "Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации.

По данным издания, Дубинский координировал передвижения ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также участвовал в обратном опрокидывании его на территорию России. Кроме того, именно он распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного.

Отмечается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.

Также, по версии расследователей, к катастрофе рейса MH17 причастны: