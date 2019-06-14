Дело МН17: следователи обещают назвать виновных 19 июня

14 июня, 2019, 16:06

Международная совместная следственная группа (JIT) планирует обнародовать имена подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом

По данным NOS, пресс-конференция запланирована на следующую среду, 19 июня.

Ожидается, что JIT объявит, кто несет ответственность за пуск ракеты по пассажирскому самолету. Ранее команда расследователей Bellingcat установила имена российских солдат, причастных к перемещению российского ЗРК Бук на территорию Донбасса.

JIT - это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Ранее сообщалось, что по делу MH17 появились новые улики против России.