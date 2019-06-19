Полиция допрашивала Платини относительно ЧМ-2018 в России
19 июня, 2019, 11:26
Экс-президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что во время допроса полиция расспросила его о чемпионате мира-2018 в России
Цитирует Платини AFP .
По словам француза, было очень неприятно, что его взяли под стражу.
"До этого мне сообщили, что я являюсь только свидетелем. Допрос длился долго, но учитывая количество вопросов, это могло происходить еще дольше. О чем меня спрашивали? Следователи интересовались о чемпионате Европы 2016 года, о чемпионате мира в России и Катаре, о деятельности ФИФА. Я был спокоен, потому что не имею отношения ни к каким противозаконных действий ", - сказал Платини.
- Напомним, сегодня экс-президента УЕФА Мишеля Платини отпустили из-под стражи после того, как он дал показания в Антикоррупционном отделении полиции.
- 18 июня экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции.
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