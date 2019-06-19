Полиция допрашивала Платини относительно ЧМ-2018 в России

19 июня, 2019, 11:26

Экс-президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что во время допроса полиция расспросила его о чемпионате мира-2018 в России

Цитирует Платини AFP .

По словам француза, было очень неприятно, что его взяли под стражу.

"До этого мне сообщили, что я являюсь только свидетелем. Допрос длился долго, но учитывая количество вопросов, это могло происходить еще дольше. О чем меня спрашивали? Следователи интересовались о чемпионате Европы 2016 года, о чемпионате мира в России и Катаре, о деятельности ФИФА. Я был спокоен, потому что не имею отношения ни к каким противозаконных действий ", - сказал Платини.