Экс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи

19 июня, 2019, 08:24

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини отпустили из-под стражи после того, как он дал показания в Антикоррупционном отделении полиции

Об этом сообщает AFP .

Бывший президент УЕФА Мишель Платини вышел на свободу из-под стражи во Франции. 63-летнего функционера арестовали в связи с расследованием выбора страны проведения чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Ранее и УЕФА, и ФИФА обвиняли в коррупции и взятках, которые якобы стали причиной того, что именно Катар получил право провести ЧМ-2022.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год.