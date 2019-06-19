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Espreso.tvСпортЭкс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи

Экс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи


фото: Gulf News
Экс-президента УЕФА Мишеля Платини отпустили из-под стражи после того, как он дал показания в Антикоррупционном отделении полиции

Об этом сообщает AFP .

Бывший президент УЕФА Мишель Платини вышел на свободу из-под стражи во Франции. 63-летнего функционера арестовали в связи с расследованием выбора страны проведения чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Ранее и УЕФА, и ФИФА обвиняли в коррупции и взятках, которые якобы стали причиной того, что именно Катар получил право провести ЧМ-2022.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год.

  • Напомним, 18 июня экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции.
  • 27 апреля 2016 стало известно, что Комитет по этике ФИФА снял все обвинения в коррупции с президента УЕФА Мишеля Платини.
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