Экс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи
19 июня, 2019, 08:24
Экс-президента УЕФА Мишеля Платини отпустили из-под стражи после того, как он дал показания в Антикоррупционном отделении полиции
Об этом сообщает AFP .
Бывший президент УЕФА Мишель Платини вышел на свободу из-под стражи во Франции. 63-летнего функционера арестовали в связи с расследованием выбора страны проведения чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.
Ранее и УЕФА, и ФИФА обвиняли в коррупции и взятках, которые якобы стали причиной того, что именно Катар получил право провести ЧМ-2022.
Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год.
- Напомним, 18 июня экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции.
- 27 апреля 2016 стало известно, что Комитет по этике ФИФА снял все обвинения в коррупции с президента УЕФА Мишеля Платини.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-