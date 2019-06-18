Экс-президента УЕФА Платини арестовали во Франции

18 июня, 2019, 11:44

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции

Об этом сообщает The Independent.

Экс-глава УЕФА Мишель Платини будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантере.

Платини был взят под стражу в рамках расследования путем предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Решение об этом было принято в декабре 2010 года.