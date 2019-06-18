Экс-президента УЕФА Платини арестовали во Франции
18 июня, 2019, 11:44
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции
Об этом сообщает The Independent.
Экс-глава УЕФА Мишель Платини будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантере.
Платини был взят под стражу в рамках расследования путем предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Решение об этом было принято в декабре 2010 года.
- Напомним, 27 апреля 2016 г. стало известно, что Комитет по этике ФИФА снял все обвинения в коррупции с президента УЕФА Мишеля Платини.
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