Погибшему сегодня на востоке украинскому бойцу было 24 года
19 июня, 2019, 13:13
Во время вражеских обстрелов погиб морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок
Об этом сообщается в Twitter Администрации президента.
На восточном фронте под Новотроицким во время вражеских обстрелов погиб морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок.
Президент Украины, Владимир Зеленский , выразил искренние соболезнования семье Героя.
- С начала суток 19 июня оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем, неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Марьинке - из стрелкового оружия.
- В результате этих обстрелов один украинский военный погиб , еще один - получил ранение.
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