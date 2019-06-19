Погибшему сегодня на востоке украинскому бойцу было 24 года

19 июня, 2019, 13:13

Во время вражеских обстрелов погиб морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок

Об этом сообщается в Twitter Администрации президента.

На восточном фронте под Новотроицким во время вражеских обстрелов погиб морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок.

Президент Украины, Владимир Зеленский , выразил искренние соболезнования семье Героя.