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Espreso.tvОбществоПогибшему сегодня на востоке украинскому бойцу было 24 года

Погибшему сегодня на востоке украинскому бойцу было 24 года

Во время вражеских обстрелов погиб морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок

Об этом сообщается в Twitter Администрации президента.

На восточном фронте под Новотроицким во время вражеских обстрелов погиб морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок.

Президент Украины, Владимир Зеленский , выразил искренние соболезнования семье Героя.

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  • С начала суток 19 июня оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем, неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Марьинке - из стрелкового оружия.
  • В результате этих обстрелов один украинский военный погиб , еще один - получил ранение.

 

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