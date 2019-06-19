На Донбассе погиб боец ООС, еще 6 - пострадали
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Авдеевки с 82-мм минометов, в окрестностях Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Верхнеторецком - из стрелкового оружия, недалеко от поселка Пески - с 120-мм миномета, вблизи Водяного - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления возле Луганского из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новолуганским - с автоматических гранатометов, неподалеку Майского - с автоматических гранатометов, вблизи Троицкого - с 82-мм и 12-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В течение суток 18 июня трое украинских защитников получили ранения, еще двое - боевые травмы.
С начала суток 19 июня оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем, неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Марьинка - из стрелкового оружия.
В результате этих обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение.
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