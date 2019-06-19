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Espreso.tvОбществоГиркин уже отказался свидетельствовать по делу сбивания малайзийского Боинга MH-17

Гиркин уже отказался свидетельствовать по делу сбивания малайзийского Боинга MH-17


фото: Reuters
Бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, который является подозреваемым в сбивании MH-17, отказался давать показания

Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".

"Ополчение не имеет к этому (к катастрофе, - Ред.) отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни к чему", - заявил Гиркин.

В то же время агентству рассказали в окружении экс-главы разведки "ДНР" Сергея Дубинского, который также фигурирует в этом деле, что он тоже не собирается давать показания.

"Сергей отошел от дел еще в 2014 году, и с тех пор живет в России. Никакого отношения к "Боингу" он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью", - сказал его представитель.

Напомним, в среду, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014 г., назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых:

  1. гражданина Российской Федерации Гиркина И.В.
  2. гражданина Российской Федерации Дубинского С.М.
  3. гражданина Российской Федерации Пулатова А.Ю.
  4. гражданина Украины Харченко Л.В.
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