Гибель Дмитрия Тымчука: Зеленский выразил соболезнования родным и близким
Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.
"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в сообщении.
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Напомним, в среду, 19 июня, Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением.
Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель «Информационного сопротивления» надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны.- APU (@APUkraine) 19 июня 2019 г.
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