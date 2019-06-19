Гибель Дмитрия Тымчука: Зеленский выразил соболезнования родным и близким

19 июня, 2019, 15:26

Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в сообщении.

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Напомним, в среду, 19 июня, Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением.