Жизнь и смерть Дмитрия Тымчука

19 июня, 2019, 14:18

Сергей Руденко

19 июня в Киеве найден мертвым народный депутат Украины Дмитрий Тымчук

В Киеве в своей квартире найден мертвым народный депутата Украины, основатель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук. По предварительной версии, он погиб в результате огнестрельного ранения в голову.

Еспресо.TV выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Тымчука и вспоминает о самом главном из жизни подполковника запаса, координатора "Информационного сопротивления".

1. Дмитрию было 46 лет. Родился в российской Чите. Отец Тымчука был военнослужащим, поэтому семья достаточно часто переезжала. Сначала - в Германию, затем - в Бердичев на Житомирщине.

2. Получил образование в Бердичевском политехническом колледже. В 1995 году получил специальность военного журналиста во Львовском высшем военно-политическом училище.

3. Служил в войсках противовоздушной обороны, штабе Национальной гвардии Украины и в Минобороны Украины. Был в служебных командировках в Ираке, Ливане и Косово, где находились украинские контингенты в составе миротворческих сил ООН. С 2008 года возглавлял интернет-проект "Флот-2017" и руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований".

4. В марте 2014 года, с началом российско-украинской войны Дмитрий Тимчук стал координатором группы "Информационное сопротивление". В условиях развертывания российской агрессии против Украины именно "ИС" стал одним из самых популярных ресурсов в сети, который давал новости из Восточного фронта Украины и информацию из Крыма. А сам Тимчук стал одним из самых популярных блоггеров Украины.

5. В октябре 2014 года в программе "Хроники Войны с Артемом Шевченко" на Еспресо.TV Дмитрий Тымчук говорил о ситуации на фронте: что произошло с 32-м блок-постом вблизи Смелого, о чем свидетельствуют постоянные обстрелы вблизи Мариуполя и какие "разборки "идут между боевиками-террористами.

6. На досрочных парламентских выборах 2014 года Дмитрий Тимчук был избран народным депутатом Украины по списку партии "Народный фронт" (№13). Был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

7. 19 июня 2019 в 12:15 в правоохранительные органы обратилась жена Дмитрия Тимчука, которая обнаружила его тело с огнестрельным ранением в голову. На данный момент правоохранители рассматривают три версии: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства. По одной из версий, Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного огнестрельного оружия.

Фотографии из-под жилья Дмитрия Тымчука в Киеве на ул. Перова, 10а. На месте работают следователи. Фото: Вартови.Еспресо.