Главным тренером "Металлиста" стал обладатель Суперкубка УЕФА
Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста-1925" .
Андрей Демченко с апреля 2019 г. был ассистентом главного тренера "Металлиста-1925" Александра Горяинова, который оставил харьковский клуб по окончанию прошлого сезона. Помогать Андрею Демченко будут Юрий Сивуха, Евгений Песоцкий и Роман Романов.
Ранее Демченко тренировал "Верес" и "Львов".
42-летний Андрей Демченко является воспитанником запорожского футбола. В 1992 году оказался в дубле московского ЦСКА, получил российское гражданство и выступал за молодежную сборную России. В 1995 году перешел в голландский "Аякс", с которым в том же сезоне получил Суперкубок УЕФА, приняв участие в матче против испанской "Сарагосы". Однако сыграть в амстердамском клубе Демченко не смог и вернулся в ЦСКА. Позже играл за "Металлург", "Ильичевец", "Оболонь", "Гелиос" и молдавский "Дачия".
В прошлом чемпионате Украины в первой лиге "Металлист-1925" занял четвертое место и не смог выйти в премьер-лигу.
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