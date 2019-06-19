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Espreso.tvОбществоФормула "Роттердам +" не работает в Украине с конца мая, - Герус

Формула "Роттердам +" не работает в Украине с конца мая, - Герус

Формула расчета себестоимости электроэнергии, известная под названием "Роттердам +", не работает в Украине с конца мая 2019 года

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

Он утверждает, что если рассчитывать стоимость тепловой электроэнергии по формуле "Роттердам +", то ее стоимость должна составлять около 2 грн за киловатт-час.

"Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн / кВт-час, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился - до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно "Роттердам +", - пояснил представитель президента в КМУ.

По расчетам Геруса в мае-июне 2018 тарифы на электроэнергию ТЭС в Украине были на 17-24% выше. Низкие тарифы даже привели к тому, что некоторые ТЭС работают в убыток.

"Фактическая ликвидация" Роттердам + "состоялась благодаря действиям широкого круга лиц, большом публичном резонанса, освещению этой коррупционной формулы в медиа, соцсетях и так далее", - считает Герус.

  • Напомним, стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине регулируется по формуле "Роттердам +" (с мая 2016 года). Она предусматривает, что стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".

  • Рнаише Герус сообщил, что Зеленский предложит Раде отменить "Роттердам +" и ввести новую формулу - "Роттердам-".

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