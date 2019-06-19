Экс-тренер "Барселоны" покинул сборную Испании

19 июня, 2019, 16:46

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике подал в отставку

Об этом сообщает AS.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сегодня проведет пресс-конференцию вместе со спортивным директором Хосе Франсиско Молиной.

Официальной информации, о чем будет объявлено на пресс-конференции, пока нет, однако по информации As, речь идет именно об отставке Луиса Энрике, которого заменит его ассистент Роберто Морено.

49-летний Луис Энрике пропустил три последних матча сборной Испании по семейным обстоятельствам, командой руководил именно Морено.

Под его руководством Морено испанцы в квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2: 0), Фарерские острова (4: 1) и Швецию (3: 0).

Луис Энрике в 2014-2017 годах тренировал "Барселону" и получил с ней 9 трофеев. В частности - выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды стал победителем чемпионата Испании.

Луис Энрике начал тренерскую карьеру во второй команде "Барселоны", также возглавлял итальянскую "Рому" и испанскую "Сельту".