Экс-тренер "Барселоны" покинул сборную Испании
Об этом сообщает AS.
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сегодня проведет пресс-конференцию вместе со спортивным директором Хосе Франсиско Молиной.
Официальной информации, о чем будет объявлено на пресс-конференции, пока нет, однако по информации As, речь идет именно об отставке Луиса Энрике, которого заменит его ассистент Роберто Морено.
49-летний Луис Энрике пропустил три последних матча сборной Испании по семейным обстоятельствам, командой руководил именно Морено.
Под его руководством Морено испанцы в квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2: 0), Фарерские острова (4: 1) и Швецию (3: 0).
Луис Энрике в 2014-2017 годах тренировал "Барселону" и получил с ней 9 трофеев. В частности - выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды стал победителем чемпионата Испании.
Луис Энрике начал тренерскую карьеру во второй команде "Барселоны", также возглавлял итальянскую "Рому" и испанскую "Сельту".
- На пост главного тренера сборной Испании Луиса Энрике назначили в июле 2018 г.
- В сборной Испании Луис Энрике заменил Ферананда Йерро , который провалился с командой на чемпионате мира и был уволен.
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