Сборная Испании уже нашла замену уволенному тренеру

13 июня, 2018, 15:28

В сборной Испании быстро нашли замену уволенному с поста главному тренеру Хулену Лопетеги

Об этом сообщает официальный сайд Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).

Новым тренером команды назначен бывший футболист сборной и "Реала", а до последнего времени спортивный директор RFEF Фернандо Йерро. Он будет руководить сборной во время Чемпионата мира по футболу.

Сегодня Лопетеги был отправлен в отставку из-за подписания контракта с мадридским "Реалом" без согласия RFEF, с которым у тренера был контракт до 2020 года.

50-летний Фернандо Йерро большую часть своей игровой карьеры играл в "Реал", за который он выступал с 1989 по 2003 год. Также играл за "Вальядолид", катарский "Аль-Райан" и английский "Болтон".

Вместе и "Реалом" трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Межконтинентальный кубок и становился обладателем Суперкубка УЕФА. Пять раз выигрывал чемпионат Испании.

В составе национальной команды играл с 1989 по 2002 года, провел в ее составе 89 матчей и забил 29 голов.

Тренерскую карьеру начал в 2014 году и был ассистентом главного тренера "Реала" итальянца Карло Анчелотти. В сезоне 2016/17 тренировал "Овьедо".