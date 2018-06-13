Сборная Испании уже нашла замену уволенному тренеру
Об этом сообщает официальный сайд Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).
Новым тренером команды назначен бывший футболист сборной и "Реала", а до последнего времени спортивный директор RFEF Фернандо Йерро. Он будет руководить сборной во время Чемпионата мира по футболу.
Сегодня Лопетеги был отправлен в отставку из-за подписания контракта с мадридским "Реалом" без согласия RFEF, с которым у тренера был контракт до 2020 года.
50-летний Фернандо Йерро большую часть своей игровой карьеры играл в "Реал", за который он выступал с 1989 по 2003 год. Также играл за "Вальядолид", катарский "Аль-Райан" и английский "Болтон".
Вместе и "Реалом" трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Межконтинентальный кубок и становился обладателем Суперкубка УЕФА. Пять раз выигрывал чемпионат Испании.
В составе национальной команды играл с 1989 по 2002 года, провел в ее составе 89 матчей и забил 29 голов.
Тренерскую карьеру начал в 2014 году и был ассистентом главного тренера "Реала" итальянца Карло Анчелотти. В сезоне 2016/17 тренировал "Овьедо".
- Лопетеги возглавил национальную команду Испании летом 2016 года, сменив на посту главного тренера Висенте дель Боске. Под его руководством испанцы вышли в финальную часть ЧМ-2018 с первого места в отборочной группе, не испытав ни одного поражения в десяти матчах. В мае Лопетеги продлил контракт с Королевской испанской футбольной федерацией до 2020 года. За его досрочное расторжение "Реал" заплатит 2 млн евро.
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