Сборная Испании получила нового главного тренера
Об этом сообщает Федерация футбола Испании в twitter.
Федерация футбола Испании подписала с 48-летним специалистом двухлетний контракт - до конца Евро-2020.
Луис Энрике в 2014 - 2017 годах тренировал "Барселону" и выиграл с ней 9 трофеев. В частности - выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды стал победителем чемпионата Испании.
Луис Энрике начал тренерскую карьеру во второй команде "Барселоны", также возглавлял итальянскую "Рому" и испанскую "Сельту".
OFICIAL | @LUISENRIQUE21, nuevo seleccionador de la @SeFutbol#BienvenidoLuisEnrique pic.twitter.com/DuPcxVPyDI— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 9 июля 2018 г.
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В сборной Испании Луис Энрике заменил Феранандо Йерро, который провалился с командой на чемпионате мира и был уволен.
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Ранее главным претендентом на должность тренера сборной Испании считали Кике Санчеса Флореса.
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