Сборная Испании получила нового главного тренера

9 июля, 2018, 15:24

Новым главным тренером сборной Испании назначен Луис Энрике

Об этом сообщает Федерация футбола Испании в twitter.

Федерация футбола Испании подписала с 48-летним специалистом двухлетний контракт - до конца Евро-2020.

Луис Энрике в 2014 - 2017 годах тренировал "Барселону" и выиграл с ней 9 трофеев. В частности - выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды стал победителем чемпионата Испании.

Луис Энрике начал тренерскую карьеру во второй команде "Барселоны", также возглавлял итальянскую "Рому" и испанскую "Сельту".