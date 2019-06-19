Джонсон в лидерах: на должность премьера Британии осталось 4 кандидата

19 июня, 2019, 20:43

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил в третьем раунде голосования за кандидатов на должность главы Консервативной партии, то есть премьер-министра

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кандидатуру Джонсона в третьем раунде поддержали 143 из 313 депутатов Консервативной партии. На втором месте - министр иностранных дел Джереми Хант из 54 голосами, на третьем - министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 51 голосом.

По итогам голосования, которое состоится в четверг, останутся два финалиста. Затем среди них будут выбирать победителя 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Победитель будет объявлен на неделе, которая начинается с 22 июля.