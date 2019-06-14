Борис Джонсон пообещал Brexit до 31 октября

14 июня, 2019, 22:59

Победитель первого тура выборов лидера Консервативной партии Борис Джонсон пообещал, что Brexit однозначно произойдет до дедлайна 31 октября

Об этом сообщает Европейская правда .

В первом интервью после начала кампании по выборам нового лидера консерваторов Джонсон заявил, что Brexit однозначно произойдет до дедлайна 31 октября, и Британия готовится к выходу без соглашения с ЕС, что не будет для нее катастрофой.

По его словам, только подготовка к выходу без соглашения позволит избежать такого варианта.

"Все те, кто говорит, что мы должны отложить выход... Я думаю, они рискуют нанести смертельный вред доверию к политике. Мы должны сделать это. Мы должны выйти до 31 октября", - сказал Джонсон.