Борис Джонсон пообещал Brexit до 31 октября
14 июня, 2019, 22:59
Победитель первого тура выборов лидера Консервативной партии Борис Джонсон пообещал, что Brexit однозначно произойдет до дедлайна 31 октября
Об этом сообщает Европейская правда .
В первом интервью после начала кампании по выборам нового лидера консерваторов Джонсон заявил, что Brexit однозначно произойдет до дедлайна 31 октября, и Британия готовится к выходу без соглашения с ЕС, что не будет для нее катастрофой.
По его словам, только подготовка к выходу без соглашения позволит избежать такого варианта.
"Все те, кто говорит, что мы должны отложить выход... Я думаю, они рискуют нанести смертельный вред доверию к политике. Мы должны сделать это. Мы должны выйти до 31 октября", - сказал Джонсон.
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