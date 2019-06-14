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Espreso.tvОбществоБорис Джонсон пообещал Brexit до 31 октября

Борис Джонсон пообещал Brexit до 31 октября

Победитель первого тура выборов лидера Консервативной партии Борис Джонсон пообещал, что Brexit однозначно произойдет до дедлайна 31 октября

Об этом сообщает Европейская правда .

В первом интервью после начала кампании по выборам нового лидера консерваторов Джонсон заявил, что Brexit однозначно произойдет до дедлайна 31 октября, и Британия готовится к выходу без соглашения с ЕС, что не будет для нее катастрофой.

По его словам, только подготовка к выходу без соглашения позволит избежать такого варианта.

"Все те, кто говорит, что мы должны отложить выход... Я думаю, они рискуют нанести смертельный вред доверию к политике. Мы должны сделать это. Мы должны выйти до 31 октября", - сказал Джонсон.

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