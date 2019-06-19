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Espreso.tvОбществоЛидер британских оппозиционеров поддерживает второй референдум по Brexit

Лидер британских оппозиционеров поддерживает второй референдум по Brexit

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин выступает за изменения в политике по Brexit и организацию второго референдума при любых обстоятельствах дальнейшего развития Brexit

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Джереми Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit.

Заявление было озвучено на заседании теневого правительства Великобритании во главе с Корбином. Встречу устроили для обсуждения политики партии по поводу вероятного выхода Британии из ЕС.

Корбин сказал, что решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников, но признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.

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