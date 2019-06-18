В Китае произошло землетрясение, 13 погибших, 200 раненых

18 июня, 2019, 16:59

В округе Ибинь китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0 с гипоцентром на глубине 16 км

Об этом сообщает CGTN.

Из-за землетрясения в регионе зафиксированы разрушения и человеческие жертвы, говорится в сообщении.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей, впоследствии было зафиксировано более 20 повторных толчков, магнитуда трех из них превысила 5 баллов.

Отмечается, что в настоящее время известно о 13 погибших, еще более 200 человек получили ранения. В зоне стихийного бедствия проводятся поисково-спасательные работы.

Отмечается, что свои дома были вынуждены покинуть около 10 тыс. жителей.

Местные власти срочно выделил 5 тыс. палаток и 10 тыс. складных коек, задействовали транспортную спецгруппу и оборудования для устранения завалов и восстановления движения на дорогах, говорится в сообщении.

Отмечается, что провинция Сычуань - один из самых сейсмоопасных регионов Китая. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8,0. Тогда погибли или пропали без вести 87 000 человек, миллионы жителей остались без крыши над головой.