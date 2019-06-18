В Китае произошло землетрясение, 13 погибших, 200 раненых
Об этом сообщает CGTN.
Из-за землетрясения в регионе зафиксированы разрушения и человеческие жертвы, говорится в сообщении.
По данным Китайского центра сейсмологических сетей, впоследствии было зафиксировано более 20 повторных толчков, магнитуда трех из них превысила 5 баллов.
Отмечается, что в настоящее время известно о 13 погибших, еще более 200 человек получили ранения. В зоне стихийного бедствия проводятся поисково-спасательные работы.
Отмечается, что свои дома были вынуждены покинуть около 10 тыс. жителей.
Местные власти срочно выделил 5 тыс. палаток и 10 тыс. складных коек, задействовали транспортную спецгруппу и оборудования для устранения завалов и восстановления движения на дорогах, говорится в сообщении.
Отмечается, что провинция Сычуань - один из самых сейсмоопасных регионов Китая. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8,0. Тогда погибли или пропали без вести 87 000 человек, миллионы жителей остались без крыши над головой.
- Напомним, 26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов .
- 1 июня в Албании произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, разрушены дома и ранены четыре человека.
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