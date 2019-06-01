В Албании произошло разрушительное землетрясение, есть пострадавшие
1 июня, 2019, 15:31
В результате землетрясения в Албании магнитудой 5 баллов разрушены дома и ранены четыре человека
Об этом со ссылкой на Albania Daily News сообщает "Укринформ".
Землетрясение с эпицентром в селе Моллас в районе Корча разрушило несколько домов и привело к ранению четырех человек.
Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу. Отмечается, что пострадавшие были травмированы кирпичом, сыпавшимся на их головы пока люди пытались покинуть свои дома.
- Напомним, 26 мая на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов.