В Албании произошло разрушительное землетрясение, есть пострадавшие

1 июня, 2019, 15:31

В результате землетрясения в Албании магнитудой 5 баллов разрушены дома и ранены четыре человека

Об этом со ссылкой на Albania Daily News сообщает "Укринформ".

Землетрясение с эпицентром в селе Моллас в районе Корча разрушило несколько домов и привело к ранению четырех человек.

Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу. Отмечается, что пострадавшие были травмированы кирпичом, сыпавшимся на их головы пока люди пытались покинуть свои дома.