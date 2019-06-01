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Espreso.tvМирВ Албании произошло разрушительное землетрясение, есть пострадавшие

В Албании произошло разрушительное землетрясение, есть пострадавшие


фото: ukrinform.ua
В результате землетрясения в Албании магнитудой 5 баллов разрушены дома и ранены четыре человека

Об этом со ссылкой на Albania Daily News сообщает "Укринформ".

Землетрясение с эпицентром в селе Моллас в районе Корча разрушило несколько домов и привело к ранению четырех человек.

Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу. Отмечается, что пострадавшие были травмированы кирпичом, сыпавшимся на их головы пока люди пытались покинуть свои дома.

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