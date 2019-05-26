В Перу зафиксировано мощное землетрясение
26 мая, 2019, 11:28
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Как отмечается, угрозы цунами для региона пока объявлено не было.
Подземные толчки, как отмечается в сообщении USGS, зафиксировали в 7:41 по времени UTC (10:41 - киевское время).
Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Очаг залегал на глубине 115 км.
Других деталей о происшествии в геологической службе пока не сообщают.
Информации о пострадавших или разрушениях в результате произошедшего пока также нет.
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