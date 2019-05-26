В Перу зафиксировано мощное землетрясение

26 мая, 2019, 11:28

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Как отмечается, угрозы цунами для региона пока объявлено не было.

Подземные толчки, как отмечается в сообщении USGS, зафиксировали в 7:41 по времени UTC (10:41 - киевское время).

Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Очаг залегал на глубине 115 км.

Других деталей о происшествии в геологической службе пока не сообщают.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате произошедшего пока также нет.