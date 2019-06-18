США утвердили $ 250 млн военной помощи Украине

18 июня, 2019, 18:27

Конгресс США утвердил весь пакет помощи в сумме $ 250 млн, который будет предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона для усиления национальной безопасности и обороны

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook .

В Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о нацбезопасности, говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказания услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

Отмечается, что нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения.

Отдельный акцент - это поддержка Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, отметили в посольстве.

Украинские дипломаты поблагодарили американских партнеров за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией, говорится в сообщении.