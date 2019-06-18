США утвердили $ 250 млн военной помощи Украине
Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook .
В Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о нацбезопасности, говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказания услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.
Отмечается, что нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения.
Отдельный акцент - это поддержка Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, отметили в посольстве.
Украинские дипломаты поблагодарили американских партнеров за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией, говорится в сообщении.
- Напомним, 15 апреля США передали для нужд Вооруженных сил Украины 35 боевых машин Hummer.
- 25 мая украинская армия получила от Пентагона два современных контрбатарейных радаров класса AN / TPQ-36.
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