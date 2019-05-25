Украина получила от США очередную партию современного вооружения
25 мая, 2019, 17:56
Украинская армия получила от Пентагона два современных контрбатарейная радары класса AN/TPQ-36
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook.
Такие радары помогут нашим бойцам во время вражеских обстрелов с закрытых позиций и дадут возможность точно поражать цели противника.
Станция AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня врага.
С 2014 года американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейная радаров. Во время церемонии передачи техники офицер армии США подполковник Тодд Гоф пообещал, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине и в дальнейшем.
- 16 мая Конгресс США утвердил проект закона "О ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год" и выделил $250 млн для безопасностной помощи Украине.
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