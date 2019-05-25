Украина получила от США очередную партию современного вооружения

25 мая, 2019, 17:56

Украинская армия получила от Пентагона два современных контрбатарейная радары класса AN/TPQ-36

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook.

Такие радары помогут нашим бойцам во время вражеских обстрелов с закрытых позиций и дадут возможность точно поражать цели противника.

Станция AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня врага.

С 2014 года американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейная радаров. Во время церемонии передачи техники офицер армии США подполковник Тодд Гоф пообещал, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине и в дальнейшем.