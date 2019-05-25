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Espreso.tvМирУкраина получила от США очередную партию современного вооружения

Украина получила от США очередную партию современного вооружения


фото: facebook
Украинская армия получила от Пентагона два современных контрбатарейная радары класса AN/TPQ-36

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook.

Такие радары помогут нашим бойцам во время вражеских обстрелов с закрытых позиций и дадут возможность точно поражать цели противника.

Станция AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня врага.

С 2014 года американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейная радаров. Во время церемонии передачи техники офицер армии США подполковник Тодд Гоф пообещал, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине и в дальнейшем.

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