В одесском порту разгрузили 35 американских Hummer для украинской армии
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook .
В порту Одессы состоялась разгрузка 35 боевых машин Hummer, которые Соединенные Штаты направили в Украину в соответствии с контрактами, заключенными на основе средств, выделенных Украине в рамках бюджетных ассигнований Пентагона, говорится в сообщении.
Отмечается, что среди автомобилей, предоставленных для нужд Вооруженных сил Украины, 20 бронированных автомобилей Hummer и 15 медицинских машин.
В посольстве отметили, что автомобили Hummer уже неоднократно передавались Украине американской стороной и доказали свою надежность на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил.
Дипломаты добавили, что бюджет помощи Украине по линии Пентагона увеличивается с каждым финансовым годом и к концу 2019 г. следует ожидать новые значимые поставки американской техники для нужд ВСУ - оборудование артиллерийской разведки, средства связи, радиоэлектронной борьбы, приборов ночного видения, медицинского оборудования и новой партии мобильной многофункциональной техники, а также летальное вооружение оборонного характера.
- Напомним, 11 апреля министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что благодаря партнерам по НАТО почти 20 тыс. военнослужащих ВСУ прошли военную подготовку по стандартам Альянса .
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