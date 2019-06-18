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Espreso.tvМирСанкции американцев будут стоить Huawei $ 30 млрд

Санкции американцев будут стоить Huawei $ 30 млрд

Компания Huawei готовится к существенному сокращению продаж смартфонов как в количественном, так и денежном выражении

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы не ожидали, что ущерб окажется настолько большим. Мы определенным образом подготовились, как я уже ранее рассказывал на примере самолета мы защитили двигатель и топливный бак, но не смогли уберечь другие компоненты. Но мы сможем переродиться в новой до 2021 года ", - Рен Женфей, основатель Huawei.

В прошлом году китайская компания Huawei сумела отгрузить на мировой рынок рекордные 206 млн смартфонов. В то же время заявила о намерении продать 250 млн смартфонов в этом году и увеличить поставки в 300 млн следующего. В первом квартале этого года на мировой рынок было отгружено 59 млн смартфонов Huawei и Honor суммарно, что соответствовало росту на 50,3% в годовом выражении. Но потом Huawei столкнулась с противодействием властей США по обвинению в промышленном шпионаже и это перечеркнуло реализацию амбициозных планов.

По предварительным оценкам руководителей Huawei по продажам и маркетингу, в этом году на зарубежные рынки будет поставлено на 40-60 миллионов смартфонов меньше, чем в прошлом. Позже основатель Huawei Рен Женфей подтвердил, что на зарубежных рынках его компания уже понесла сокращение поставок примерно на 40%. Он также добавил, что из-за санкций США Huawei в течение ближайших двух лет недополучит около $ 30 млрд выручки.

 

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