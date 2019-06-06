Поставки смартфонов в мире могут упасть в связи с торговой войной между США и Китаем
Об этом пишет itc.ua , ссылаясь на отчет исследовательской компании Canalys.
Предыдущий прогноз Canalys предполагал, что в 2019 году на глобальный рынок будет выведено около 1,417 млрд смартфонов, а прирост поставок по сравнению с 2018 годом составит 1,7%.
Но потом с новой силой разгорелась торговая война между США и Китаем. Недавно правительство США решило заблокировать сотрудничество Huawei с американскими технологическими компаниями. Хотя распоряжение властей США о введении санкций в отношении Huawei остановлено на 90 дней, Canalys ожидает его введения.
Если решение этой ситуации не будет найдено, то продажи смартфонов Huawei за пределами Китая могут существенно снизиться.
В итоге, теперь Canalys считает, что в 2019 году глобальные поставки смартфонов будут измеряться показателем 1,35 млрд устройств, а снижение объемов реализации по сравнению с предыдущим годом составит 3,1%.
В 2018 году было отгружено 1,393 млрд смартфонов. Однако Canalys прогнозирует рост продаж смартфонов в 2020 году с ожидаемым объемом поставок около 1,39 млрд устройств, прирост составит 3,4%.
Читайте также: Шпионаж или конкуренция? Почему мир запрещает Huawei и за что арестовали финдиректора компании
-
Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
-
16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
-
20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
-
Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
-
Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.