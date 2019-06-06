Поставки смартфонов в мире могут упасть в связи с торговой войной между США и Китаем

6 июня, 2019, 14:30

В 2019 году глобальные поставки смартфонов будут ниже, чем в 2018 году. Основной причиной такой ситуации называют торговую войну между США и Китаем

Об этом пишет itc.ua , ссылаясь на отчет исследовательской компании Canalys.

Предыдущий прогноз Canalys предполагал, что в 2019 году на глобальный рынок будет выведено около 1,417 млрд смартфонов, а прирост поставок по сравнению с 2018 годом составит 1,7%.

Но потом с новой силой разгорелась торговая война между США и Китаем. Недавно правительство США решило заблокировать сотрудничество Huawei с американскими технологическими компаниями. Хотя распоряжение властей США о введении санкций в отношении Huawei остановлено на 90 дней, Canalys ожидает его введения.

Если решение этой ситуации не будет найдено, то продажи смартфонов Huawei за пределами Китая могут существенно снизиться.

В итоге, теперь Canalys считает, что в 2019 году глобальные поставки смартфонов будут измеряться показателем 1,35 млрд устройств, а снижение объемов реализации по сравнению с предыдущим годом составит 3,1%.

В 2018 году было отгружено 1,393 млрд смартфонов. Однако Canalys прогнозирует рост продаж смартфонов в 2020 году с ожидаемым объемом поставок около 1,39 млрд устройств, прирост составит 3,4%.

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