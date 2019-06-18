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Espreso.tvСпорт"Динамо" хочет купить защитника польского клуба

"Динамо" хочет купить защитника польского клуба


фото: Cyfrasport
Киевское "Динамо" интересуется защитником польской "Легии" Матеушем Ветеской

Об этом сообщил журналист Super Express Петр Кожминьский в twitter.

Повышенный интерес к 22-летнему футболисту связан с его выступлением на чемпионате Европы U-21, который проходит сейчас в Италии и Сан-Марино. Поляк также попал в сферу интересов "Браги".

Киевский клуб в феврале 2019 г. уже делал предложение польской команде по трансферу Ветески.

Игрок действует на позиции центрального защитника, способен также сыграть опорного хавбека и на правом фланге обороны. Его контракт с "Легией" заканчивается летом 2023 года.

В составе "Легии" Ветеска провел 34 матча, в которых сделал 2 голевых паса. Также игрок отметился двумя голами в 15 матчах в футболке молодежной сборной Польши.

 

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