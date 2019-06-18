"Динамо" хочет купить защитника польского клуба
Об этом сообщил журналист Super Express Петр Кожминьский в twitter.
Повышенный интерес к 22-летнему футболисту связан с его выступлением на чемпионате Европы U-21, который проходит сейчас в Италии и Сан-Марино. Поляк также попал в сферу интересов "Браги".
Киевский клуб в феврале 2019 г. уже делал предложение польской команде по трансферу Ветески.
Игрок действует на позиции центрального защитника, способен также сыграть опорного хавбека и на правом фланге обороны. Его контракт с "Легией" заканчивается летом 2023 года.
В составе "Легии" Ветеска провел 34 матча, в которых сделал 2 голевых паса. Также игрок отметился двумя голами в 15 матчах в футболке молодежной сборной Польши.
NEWS: Sporting Braga mocno zainteresowany Mateuszem Wieteska. Wrócił tez temat transferu do Dynama Kijów. Generalnie spory ruch wokół niego. Jak widać warto dobrze zagrać na EURO U 21.- Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) 17 июня 2019 г.
- Напомним, 11 июня стало известно, что в "Динамо" может перейти полузащитник японского клуба "Джубило Ивата" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес.
- 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо" .
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