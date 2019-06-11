"Динамо" хочет купить футболиста сборной Люксембурга
11 июня, 2019, 16:50
В "Динамо" может перейти полузащитник японского клуба "Джубило Ивата" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес
Об этом сообщает "ТаТоТаке" в YouTube.
Жерсон Родригес попал в сферу интересов "Динамо". 23-летний хавбек находится в лонг-листе киевского клуба и за ним внимательно следят скауты.
Футболист может сыграть в центре и на флангах полузащиты. В нынешнем сезоне Родригес забил 4 гола в 10 матчах чемпионата Японии. Также на его счету 2 гола в 16 матчах за сборную Люксембурга.
Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс. евро. Его контракт с японским клубом рассчитан до января 2022 года.
- 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо" .
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