"Динамо" хочет купить футболиста сборной Люксембурга

11 июня, 2019, 16:50

В "Динамо" может перейти полузащитник японского клуба "Джубило Ивата" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в YouTube.

Жерсон Родригес попал в сферу интересов "Динамо". 23-летний хавбек находится в лонг-листе киевского клуба и за ним внимательно следят скауты.

Футболист может сыграть в центре и на флангах полузащиты. В нынешнем сезоне Родригес забил 4 гола в 10 матчах чемпионата Японии. Также на его счету 2 гола в 16 матчах за сборную Люксембурга.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс. евро. Его контракт с японским клубом рассчитан до января 2022 года.