//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" хочет купить футболиста сборной Люксембурга

"Динамо" хочет купить футболиста сборной Люксембурга


фото: REUTERS
В "Динамо" может перейти полузащитник японского клуба "Джубило Ивата" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в YouTube.

Жерсон Родригес попал в сферу интересов "Динамо". 23-летний хавбек находится в лонг-листе киевского клуба и за ним внимательно следят скауты.

Футболист может сыграть в центре и на флангах полузащиты. В нынешнем сезоне Родригес забил 4 гола в 10 матчах чемпионата Японии. Также на его счету 2 гола в 16 матчах за сборную Люксембурга.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс. евро. Его контракт с японским клубом рассчитан до января 2022 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать