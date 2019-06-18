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Espreso.tvОбществоГлава "ДНР" Пушилин расстроился из-за отказа Зеленского вести прямые переговоры

Глава "ДНР" Пушилин расстроился из-за отказа Зеленского вести прямые переговоры

Глава незаконного вооруженного формирования "ДНР" разочарован из-за "недальновидности новой украинской власти"

Об этом заявил собственно Пушилин, сообщает подконтрольное боевикам агентство "ДАН".

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко , хотелось бы увидеть отличия, но увы. Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новой власти Украины", - заявил он.

Глава боевиков также имеет надежду, что Зеленский осознает, что, "изменив подходы, нельзя добиться перемен".

Напомним, президент Украин Владимир Зеленский заявил во время брифинга в Париже о готовности Украины работать в минском формате, а не разговаривать с сепаратистами.

"Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Мы готовы работать в минском формате. Прекращение огня, освобождение пленных. Это первые вещи, которые обе стороны должны сделать", - отметил украинский президент.

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