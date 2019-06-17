Зеленский: "Мы не готовы к диалогу с сепаратистами"
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает ВВС .
"Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Мы готовы работать в минском формате. Прекращение огня, освобождения пленных. Это первые вещи, которые обе стороны должны сделать", - отметил Зеленский.
Он также рассказал о базовых условиях Украины относительно переговоров о судьбе Донбасса.
"Завершение войны и возвращения аннексированных украинских территорий - это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру - это дипломатический и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить", - подчеркнул президент Украины.
По его словам, РФ не выполнила ничего из того, что должна была выполнить в минском процессе.
В то же время президент Украины сообщил, что внешнеполитические советники будут готовить к встрече в нормандской формате.
Напомним, Франция заявила о готовности провести заседание Нормандского формата для урегулирования военного конфликта на Донбассе.
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