Зеленский: "Мы не готовы к диалогу с сепаратистами"

17 июня, 2019, 19:42

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает ВВС .

"Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Мы готовы работать в минском формате. Прекращение огня, освобождения пленных. Это первые вещи, которые обе стороны должны сделать", - отметил Зеленский.

Он также рассказал о базовых условиях Украины относительно переговоров о судьбе Донбасса.

"Завершение войны и возвращения аннексированных украинских территорий - это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру - это дипломатический и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, РФ не выполнила ничего из того, что должна была выполнить в минском процессе.

В то же время президент Украины сообщил, что внешнеполитические советники будут готовить к встрече в нормандской формате.

Напомним, Франция заявила о готовности провести заседание Нормандского формата для урегулирования военного конфликта на Донбассе.