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Espreso.tvОбщество212 фондов из 25 стран мира: в Минфине рассказали, кто приобрел украинские евробонды

212 фондов из 25 стран мира: в Минфине рассказали, кто приобрел украинские евробонды

Новый выпуск украинских еврооблигаций на 1 млрд приобрели инвесторы из 25 стран мира

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели наш новый выпуск на 1 млрд евро. Это хорошо, потому что это существенно расширяет круг инвесторов в Украине в последующие годы ", - написала она в Facebook.

Маркарова добавила, что в министерстве и в дальнейшем будут работать над сохранением макростабильности и ускорением роста, над улучшением рейтингов и последующим снижением стоимости заимствований.

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