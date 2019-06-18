212 фондов из 25 стран мира: в Минфине рассказали, кто приобрел украинские евробонды
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
"212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели наш новый выпуск на 1 млрд евро. Это хорошо, потому что это существенно расширяет круг инвесторов в Украине в последующие годы ", - написала она в Facebook.
Маркарова добавила, что в министерстве и в дальнейшем будут работать над сохранением макростабильности и ускорением роста, над улучшением рейтингов и последующим снижением стоимости заимствований.
- Напомним, в середине июня Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью 6,75%.
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В октябре 2018 Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $ 2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долларов с доходностью 9,75%.
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В марте были дорозмищени 10-летние еврооблигации на $350 млн.
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