Украина выпустила евробонды с доходностью ниже 7%

14 июня, 2019, 09:38

Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью 6,75%

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", начальный ориентир доходности выпуска составил 7,125%, затем он был снижен до 6,875-7%.

По словам Маркаровой, это размещение имеет для Украины важное значение, поскольку:

- это возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы

- стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и на существенное увеличение inflows and outflows именно в евро;

- подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечения новых.

В Министерстве финансов сообщили, что сумма заявок на приобретение еврооблигаций Украины в евро, которые были выпущены 13 июня, составила 6 млрд евро.

"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, выпущенных в евро, объемом 1 000 000 000 евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026. На новые евроблигации будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых. Новому выпуску присвоен рейтинг B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 20 июня 2019 года", - сообщили в Минфине.

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