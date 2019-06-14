Украина выпустила евробонды с доходностью ниже 7%
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", начальный ориентир доходности выпуска составил 7,125%, затем он был снижен до 6,875-7%.
По словам Маркаровой, это размещение имеет для Украины важное значение, поскольку:
- это возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы
- стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и на существенное увеличение inflows and outflows именно в евро;
- подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечения новых.
В Министерстве финансов сообщили, что сумма заявок на приобретение еврооблигаций Украины в евро, которые были выпущены 13 июня, составила 6 млрд евро.
"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, выпущенных в евро, объемом 1 000 000 000 евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026. На новые евроблигации будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых. Новому выпуску присвоен рейтинг B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 20 июня 2019 года", - сообщили в Минфине.
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- Напомним, в октябре 2018 года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $ 2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 на $ 750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долларов с доходностью 9,75%.
- В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $ 350 млн.
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