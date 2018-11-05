Украинские евробонды купили инвесторы из США и Великобритании
Министерство финансов Украины назвало покупателей еврооблигаций на $750 млн с погашением 1 февраля 2024 года и на $1,25 млрд с погашением 1 ноября 2028-го.
Об этом сообщает FinClub.
Инвесторы из США и Великобритании купили большую часть выпуска объемом $750 млн с доходностью 9% годовых - их доли составили 46% и 41% соответственно.
Европейские инвесторы купили 12% от выпуска 5-летних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составляла всего 1%.
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10-летние облигации с доходностью 9,75% годовых в основном также покупали инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составляли 16%, а инвесторы из других регионов - всего 1%.
5-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж-фондов составила 12%, страховых и пенсионных фондов - 4%, банков - 2%.
В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).
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