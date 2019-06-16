Православные и греко-католики празднуют Троицу

16 июня, 2019, 09:32

Христиане восточного обряда в воскресенье, 16 июня 2019 года, отмечают один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу

Троица - это один из важнейших праздников в православном календаре. Она отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году православные, и католики отмечают праздник в один день, рассказывает Укринформ .

В традиции христианства Пятидесятница - это символ получения апостолами миссионерского назначения. Праздник посвящен описанному в Новом Завете восхождению Святого Духа на учеников Христа, когда они собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион.

На головы апостолов в этот день сошел огонь, после чего они, "исполнившись Духа Святого", получили дар говорить на языках, которых не знали раньше, чтобы проповедовать в мире.

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В евангельской традиции сошествие Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они нашли "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им ранее языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.

Церковная служба в праздник Святой Троицы - один из наиболее торжественных и красивых в году: храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой в знак обновления.

В этот день верующие украшают жилище свежими ростками березы, любисток, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют "зеленым" праздником.

Также к Троице принято проводить обряды очищения - от уборки в доме до очистки от грешных мыслей.